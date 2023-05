Kým najstarší syn následníka trónu George (9) mal počas korunovácie veľmi dôležitú úlohu - držal v katedrále kráľovi Karolovi III. rúcho - dve mladšie deti si slávnosť na plno užívali a rozdávali úsmevy všade naokolo.

Mladý princ Louis (5) však bol ten, ktorý Britom ukradol srdce svojou šibalskou povahou, keď strúhal jednu grimasu za druhou!

Po skončení obradu korunovácie vo Westminsterskom opátstve v Londýne sa kráľovská rodina vydala do Buckinghamského paláca. Tam z balkóna pozdravili verejnosť. Medzi prítomnými členmi rodiny nechýbal ani Louis, ktorý dnes divoko gestikuloval do davu, keď hovoril so svojimi rodičmi, ukazoval a komentoval: "Pozrite sa tam!".

