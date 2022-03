Podľa DSNS prišlo v piatok "k trom leteckým útokom na mesto, konkrétne bola zasiahnutá škôlka, obytná budova, dvojposchodová továreň na topánky, v ktorej vypukol požiar. Zahynula jedna osoba."

Okrem toho došlo v piatok ráno k útokom na mestá Ivano-Frankivsk a Luck, ktoré ležia na západe krajiny. Útok na tieto mestá potvrdila aj ruská armáda.

"Vojenské letiská v Ivano-Frankivsku a Lucku boli vyradené," uviedol hovorca ruského rezortu obrany Igor Konašenkov.

Ivano-Frankivsk leží v blízkosti rumunských, slovenských a maďarských hraníc. Poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko uviedol, že v meste zaznamenali tri letecké útoky, pričom podľa starostu mesta Ruslana Marcinkiva nastal výbuch v blízkosti miestneho letiska, píše stanica BBC.

Dnipro residents defiant after refugee stronghold is attacked for the first timehttps://t.co/MiQBl5vQcR pic.twitter.com/AI6iIsoMbG