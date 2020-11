Kniha Pipi Dlhá Pančucha vyšla prvý raz 26. novembra 1945 a o 20 rokov neskôr sa seriálovou Pipi stala už teraz 61-ročná herečka Inger Nilsson. Príbeh o ryšavom dievčatku, ktoré žilo samé v dome iba so svojim opičiakom pánom Nilssonom a koňom Alfredom, začali po niekoľkých rokoch vysielať aj české a slovenské médiá.

Inger Nilsson sa svojej úlohy zhostila ako osemročná dokonale a bola akýmsi príkladom neposlušného dievčatka. V roku 1975 dostala za stvárnenie Pipi cenu „Najobľúbenejšia osobnosť“ v televízii. Nálepky neposlušného dievčatka s ryšavými vlasmi a pehami sa však už nikdy nezbavila.

Keď sa jej v roku 2018 magazín Bunte spýtal, či by si svoju rolu zahrala opäť, okamžite odpovedala: „Áno, urobila by som to znovu. Tá rola ovplyvnila môj život skôr pozitívne ako negatívne.“ A čo robí Inger Nilsson dnes? Viac ako herectvu sa venuje spevu a vystupuje po celej Škandinávii. Občas si taktiež zahrá aj vedľajšie úlohy v divadle. V roku 2019 získala ocenenie vo Viedni „Woman of the Year“ v televíznej kategórii.