Žena, ktorú sa podarilo identifikovať ako Ukrajinku Tatyanu Koltunyuk, si išla v pondelok večer zaplávať na newyorskú pláž Rockaway Beach. No vtedy ešte netušila, že o pár chvíľ bude bojovať o holý život.

Keď plavčíci počuli z vody krik o pomoc, okamžite sa spustila záchranná akcia. Šesťdesiatpäťročnú ženu vytiahli z vody a poskytli jej prvú pomoc. Následne ju vo vážnom, no stabilizovanom stave previezli do nemocnice, píšu americké noviny The New York Times.

Podľa polície utrpela vážne tržné poranenia na stehne. Na fotografii, ktorú zhotovili plavčíci, vidieť hlbokú ranu nad kolenom a chýbajúcu časť vonkajšieho stehna. Viac nájdete v našej galérii.

