Olivia Maunder má len 15 rokov, no v týchto dňoch okrem obrovských bolestí bojuje aj s vedomím, že toto sú posledné mesiace jej života. Všetko mohlo byť pritom inak, ak by lekári nezanedbali zdravotnú starostlivosť a nepodcenili bolesti, na ktoré si dievča sťažovalo. Namiesto kompletných vyšetrení jej naordinovali meditačnú a psychologickú metódu všímavosti, ktorá jej mala uľaviť od agónie.

Možno ste sa s podobným prístupom stretli už aj vy. Prídete k lekárovi so zdravotným problémom, opíšete mu svoje ťažkosti, no on na vás len pohŕdavo pozrie, prípadne povie, že za váš stav môže stres alebo že na to, aby ste boli chorí, ste príliš mladí. Ak nie ste trocha priebojnejší a nedáte sa len tak odpinkať, je možné, že sa na ďalšie vyšetrenia nedostanete a z malého zdravotného problému nakoniec bude niečo vážne, čo vás môže stáť napríklad aj život.

Zdroj: Olivia Maunder, gofundme.com

Bohužiaľ, takýto smutný osud postretol aj 15-ročnú Oliviu z britského Hampshire, ktorá za zanedbanie zdravotnej starostlivosti zo strany lekárov musí zaplatiť svojím mladým životom. O jej príbehu informoval britský portál Daily Mail. Jej zdravotné problémy sa začali v roku 2020, keď sa u nej objavovali bolesti v oblasti chrbtice. Keď sa v januári 2021 bolesti zhoršili, navštívila lekára. Olivii bola dokonca urobená magnetická rezonancia, no nič neobvyklé lekári nezbadali, a tak jej jednoducho diagnostikovali syndróm komplexnej bolesti (CRPS), málo známy stav, o ktorom sa často predpokladá, že je spôsobený abnormálnou reakciou tela na zranenie.

Zdroj: Olivia Maunder, gofundme.com

Počas nasledujúcich troch mesiacov tínedžerka prežila „neopísateľnú agóniu“ a pri viacerých príležitostiach skončila v nemocnici. Olivia z Bordonu v Hampshire však povedala, že jej personál ponúkol len malú pomoc a v jednom bode jej povedal, aby sa upokojila. „Dokonca mi povedali, že odzrkadľujem bolesť mojej mamy, pretože mala problémy s chrbtom. Vôbec som sa neliečila, len som existovala v bolestiach,“ dodala. Oliviina matka Carol Rolfe (52) uviedla: „Toľkokrát sme lekárom hovorili, aké veľké bolesti ju trápia. Kričala od bolesti, ale spýtali sa: Skúsili ste aplikáciu na všímavosť? A bolo nám povedané, že je to stres. Chceli, aby bola ticho a nerušila ostatných.“