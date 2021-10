Facebook totiž v budúcnosti už nebude taký podstatný ako hologramy či virtuálna realita. Tento nový svet nesie názov „metaverzum“. Skeptici sú však presvedčení o tom, že načasovanie tohto ohlásenia krátko po prevalení kauzy známej ako „Facebook Papers“ nie je čisto náhodné.

Zdroj: Facebook/Mark Zuckerberg

Obyčajné četovanie a videohovory, teda súčasný technologický vrchol komunikácie na diaľku, by podľa Zuckerberga mali raz nahradiť virtuálne svety a hologramy. Ba čo viac, tieto futuristické systémy sa stanú aj súčasťou našich pracovných životov. Predstavte si totiž, že zatiaľ čo vy sedíte doma za písacím stolom, váš hologram sedí o desiatky, ak nie stovky kilometrov ďalej v práci.

Technológia by si našla uplatnenie aj vo voľnočasových aktivitách, vaše holografické ja by totiž mohlo navštíviť napríklad koncert v inom meste. „Nejde nám o to, aby ľudia trávili za obrazovkami viac času, ale aby bol tento čas využitý lepšie,“ ozrejmil 37-ročný miliardár. Tento metavesmír by podľa neho „stieral hranice medzi fyzickým a digitálnym svetom“.

Facebook Papers

Hoci znie vízia Marka Zuckerberga skutočne úchvatne, mnohí americkí skeptici považujú premenovanie spoločnosti a novú stratégiu za snahu odvrátiť pozornosť od uniknutých dokumentov známych ako „Facebook Papers“.

Zdroj: Facebook/Mark Zuckerberg

Podľa nich totiž firma zlyhala v boji proti nenávistnému obsahu a dezinformáciám na svojej platforme, ba dokonca nečinnosťou aj nepriamo podporovala obchod s bielym mäsom a novodobé otrokárstvo či občiansku vojnu v Etiópii. Stovky tajných dokumentov, ktoré zverejnila „whistleblowerka“ Frances Haugenová, poukazujú na nedostatočnú kontrolu obsahu.