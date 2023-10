Vojnový konflikt medzi Izraelom a Palestínou naberá na obrátkach. Izrael uvalil na Pásmo Gazy, ktoré už roky žije v režime blokády zo strany Izraela a Egypta, tzv. úplné obliehanie, pričom palestínsku enklávu úplne odrezal od dodávok potravín, vody, pohonných látok a elektriny. Na oboch stranách sú potvrdené tisícky obetí a zranených, v Pásme Gazy je vysídlených viac ako 260-tisíc ľudí. K celej desivej situácii sa začali vyjadrovať aj svetové hviezdy, ktorých sa konflikt priamo týka. Izraelská herečka Gal Gadot (38) môže byť dokonca povolaná do boja, pretože má vojenský výcvik.

Desivá situácia na Blízkom východe neutícha. Potom, čo jednotky hnutia Hamas, ktoré ovládajú Pásmo Gazy, spustili prekvapivý útok na Izrael, sa všetko zmenilo. Počet obetí pritom v Izraeli už vzrástol na vyše 1 200, oznámil hovorca Izraelských obranných síl (IDF) Jonathan Conricus s tým, že väčšinu z nich tvoria civilisti. Zranenia utrpelo najmenej 3 000 ľudí. Palestínske úrady hlásili po odvetných útokoch Izraela v Gaze 900 mŕtvych a 4 500 zranených.

Palestínčania vynášajú mŕtve telo z ruín budovy po izraelskom leteckom útoku. Izraelu posielajú pomoc aj USA. Zdroj: tasr



Do celkovej situácie sa postupne zapájajú aj svetové mocnosti. Podľa najnovších informácií USA vyslali lietadlovú loď a ďalšie vojnové lode do východného Stredomoria v rámci snáh o zamedzenie rozšírenia konfliktu a poskytujú Izraelu aj ďalšiu pomoc vrátane zdieľania spravodajských informácií. Na internetových portáloch kolujú desiatky videí priamo z dejiska bojov, ktoré obsahujú obrovskú krutosť členov hnutia Hamas. Tí majú na svojom území množstvo rukojemníkov, ktorých chcú vymeniť za palestínskych väzňov. Medzi odvedenými ľuďmi sú prevažne mladé ženy a deti.



Ku konfliktu sa čoraz viac vyjadrujú aj svetové celebrity. Najmä tie, ktorých sa to najviac týka. Herečka Gal Gadot (38) pred viac ako desiatimi rokmi slúžila v izraelských obranných silách ako bojová trénerka, čo by mohlo znamenať aj možné povolanie bojovať do vojny s Hamasom V izraelskej armáde totiž bojujú aj ženy, ktoré na základe vojenského výcviku môžu byť povolané brániť krajinu.

Gal Gadot trénovala bojové umenie aj v armáde Izraela. Povolajú ju naspať do armády? V krajine je mnoho žien vo vojenských službách. Zdroj: X

Bývalá Miss Izrael 2004 bola cez víkend jednou z prvých hollywoodskych hviezd, ktoré podporili Izrael, a napísala: „Stojím za Izraelom, vy by ste mali tiež. Svet nemôže sedieť na plote, keď sa dejú tieto strašné činy!“

Herečka Gal Gadot dokonca účinkovala aj v súťaži Miss Izrael 2004. Okrem tvrdého vojenského výcviku má teda za sebou a príjemnejšie obdobie. Zdroj: X

Topmodleka a jedna z najkrajších žien sveta Gigi Hadid (28) má zase palestínske korene. Najnovšie zdieľala na Instagrame príspevok o terorizovaní nevinných ľudí, ktorí boli brutálne zavraždení hnutím Slobodnej Palestíny. Spevák skupiny U2 Bono (63) na koncerte zdôraznil dôležitosť mieru a dokonca upravil text piesne One love, ktorú spolu s fanúšikmi zaspieval na počesť obetí z oboch strán. Následne zdôraznil, že jedinou cestou je mier, ktorý však, zdá sa, je momentálne v nedohľadne. Palestínske hnutie totiž oznámilo, že by sa mali na podporu zapojiť všetky arabské krajiny a vytvoriť tak jednotu na boj proti Izraelu.



