S prominentným českým lekárom Leošom Středom († 58) sa ešte minulý týždeň vo štvrtok prišli rozlúčiť príbuzní, priatelia, kolegovia a známi do krematória v pražských Strašniciach. Život doktora násilne ukončila strela zo zbrane, z ktorej mal vystreliť jeho kamarát, český režisér Boris Procházka († 75).

Ľudia v smútočnom začali do krematória prichádzať pred dvanástou hodinou. Ako informuje český denník Blesk, na rozlúčke zosnulého lekára sa zúčastnilo približne sedemdesiat ľudí. Medzi nimi boli najbližšia rodina, priatelia, kolegovia, pacienti, ale aj jeho dve uplakané manželky. Středa bol totiž zástancom polygamie - stavu, keď má muž alebo žena uzavretých viacero manželstiev.

"Každému viac-menej zasiahol do života. Žiadny cieľ nebol pre neho dosť veľký, žiadne víťazstvo dosť malé," povedal počas smútočného prejavu jeho kolega, s ktorým sa poznali 30 rokov. Leoša Středu dala rodina uložiť do hnedej rakvy, okolo ktorej boli poukladané biele ruže. "Rád hľadal a posúval svoje hranice. Bol presvedčený, že sa nedožije vysokého veku. Navzájom sme si sľúbili, že pokiaľ jeden z nás odíde z tohto sveta predčasne, ten druhý sa postará o jeho rodinu," povedal jeho kolega so smútkom.

Posledné zbohom mu prišli dať aj manželky

Na pohreb prišli aj Středove dve ázijské manželky, ktoré so slzami v očiach prijímali kondolencie od smútočných hostí.

Zastrelený lekár Leoš Středa († 58) patril v Česku medzi známych podnikateľov. Vystupoval v televízii, pracoval s celebritami, no bol aj veľkým zástancom polygamie.

Tragická smrť

Leoša Středu našli zavraždeného pred dvoma týždňami v obci Neprobylice, kde založil špeciálnu školu Euroinstitut, ktorá sa zameriavala na praktické vzdelávanie hendikepovaných. Tam mal aj vlastný byt, v ktorom ho v kaluži krvi našli ležať jeho dve filipínske partnerky. Středu mal zabiť jeho dobrý kamarát, režisér Boris Procházka († 75). Ten následne obrátil zbraň proti sebe a zastrelil sa.

