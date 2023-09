Počet obetí sa týka celého východného regiónu a zahŕňa tých, ktorí zomreli následkom utopenia a v troskách zrútených budov, uvádza Červený polmesiac. V postihnutých oblastiach prebiehajú záchranné operácie, keďže následkom búrky bolo vysídlených 7 000 rodín, uviedol zdroj.

Zdroj dodal, že veľké množstvo ľudí zostáva nezvestných v ťažko postihnutých oblastiach, ako je napríklad Derna, kde bola prerušená aj telefónna komunikácia. Podľa Červeného kríža je nezvestných najmenej 10-tisíc ľudí.

Hundreds feared dead, thousands missing after devastating floods hit Libya



Deadly storm winds and heavy floods hit Libya over the past two days#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا

ليبياتستغيث#

RONALDO #moyolawal

Super Eagles #G20India2023#BreakingNews

Germany pic.twitter.com/M9mH9nujKA