József Szájer z vládnej strany Fidesz je šéfom maďarskej delegácie vo frakcii Európskej ľudovej strany (EPP). K jeho zadržaniu došlo v piatok večer počas policajného zásahu v jednom z bruselských homosexuálnych klubov, kde sa napriek zákazu vychádzania konala hromadná akcia. Údajne sa na nej zúčastnilo aj niekoľko diplomatov.

Zdroj: profimedia

Europoslanec sa počas policajného zásahu pokúsil utiecť, avšak policajti ho napokon zadržali. Vtedy sa odvolal na svoju imunitu poslanca EP. Hliadka na mieste akcie údajne našla aj drogy.

Szájer v nedeľu prekvapivo oznámil, že sa ku koncu roka vzdá funkcie europoslanca. Ako dôvod uviedol svoju únavu z každodennej politiky. V utorok podvečer vydal vyhlásenie, v ktorom sa k účasti na zakázanej akcii v Bruseli priznal, avšak zdôraznil, že drogy neužíval a že sa podriadi náležitým sankciám.

Sex zábava sa konala v bruselskom klube napriek zákazom pre pandémiu koronavírusu. Zdroj: profimedia

Reagovala aj Nicholsonová

Na škandál okolo maďarského poslanca reagovala na sociálnej sieti aj Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Európska poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Zdroj: fb

„Maďarského europoslanca Józsefa Szájera, osobného priateľa Viktora Orbána a veľkého BOJOVNÍKA z Fideszu za TRADIČNÚ rodinu chytili v Bruseli bez nohavíc, s extázou, obkoleseného ďalšími viac ako 20-mi sporo odetými mužmi. Belgické média hovoria, že išlo o SEXPÁRTY, ktorá sa udiala napriek zákazu zhromažďovania. József Szájer bol zakladateľom Fideszu známy svojím neutíchajúcim bojom proti LGBTI a za tradičnú rodinu, bol to on, kto presadil do maďarskej ústavy, že manželstvo ako inštitút chránený ústavou, môže byť len a výlučne medzi mužom a ženou. Napokon, pán Szájer je takmer 40 rokov ženatý s maďarskou sudkyňou a podľa dostupných informácií zostal svojmu presvedčeniu verný tým, že žiadneho z prítomných nahých mužov na sexpárty nepožiadal o ruku. Pán Szájer sa v nedeľu vzdal poslaneckého mandátu,"napísala na sociálnej sieti Facebook.

