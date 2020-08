Matka dvoch detí 23-ročná Lizbeth Flores sa 9. augusta vybrala navštíviť svojho priateľa v Mexiku. Podľa slov jej matky sa mala mladá žena vrátiť ešte v ten večer. Domov však neprišla. Keď sa nevrátila ani nasledujúce ráno, jej matka ju ohlásila ako nezvestnú osobu na polícii, ktorá po mladej žene začala okamžite pátrať.

Telo 23-ročnej Lizbeth Flores našli bez známok života. Zdroj: reprofotobrownswille herald

Lizbeth Floresovú napokon našli 11. augusta, len deň po tom, ako jej zmiznutie nahlásili na polícii. Bohužiaľ, pre rodinu mali strážcovia zákona obzvlášť smutnú správu. Telo 23-ročnej Lizbeth Flores našli bez známok života. "Mexické úrady potvrdili, že Lizbeth zomrela na následky úderov do hlavy tupým predmetom, zrejme veľkým kameňom nájdeným na mieste vraždy,"uviedla televízna stanica. "Jej telo bolo pokryté modrinami a chýbali jej všetky zuby," dodal hovorca polície.

Polícia sa počas vyšetrovania dozvedela, že Floresová prešla do Mexika cez Medzinárodný most veteránov v Los Tomates , jeden z troch medzinárodných mostov spájajúcich hranice Mexika a Spojených štátov. "Strata dieťaťa je, ako mať vytrhnuté srdce. Cítim taký smútok preto, čo urobili mojej dcére. Spôsob, akým ju zavraždili. Bolesť, ktorú tam v tej chvíli zaživala moja dcéra. To bolí. Bola mladá. Pred sebou mala veľa vecí, pretože mala dve deti. Chcem to isté, čo urobili mojej dcére, pre všetkých, ktorí sa zúčastnili na jej smrti, chcem, aby za to tvrdo zaplatili," uviedla pre médiá Lizbethina zronená matka. Prípad aktuálne vyšetruje polícia.