Keď sa Donald Trump aj so svojou Melaniou odsťahuje z Bieleho domu, obývať ho bude novozvolený prezident Joe Biden aj s manželkou Jill. Pozrite sa, kto im bude robiť spoločnosť!

Po štyroch rokoch bude mať Biely dom vo Washingtone opäť aj zvieracích obyvateľov: Champa a Majora, dvoch nemeckých ovčiakov, ktorí budú po januárovej inaugurácii sprevádzať Joea Bidena a jeho rodinu. Major bude prvým psom z útulku, ktorý sa presťahuje do Bieleho domu, píše portál BuzzFeed. Od začiatku to mal v živote ťažké, keď sa musel liečiť z otravy. Potom sa dostal do zvieracieho útulku v Bidenovom rodnom meste Wilmington v štáte Delaware, kde si ho v roku 2018 osvojil bývalý viceprezident s manželkou Jill.

Champa majú Bidenovci od chovateľa od zvolenia Baracka Obamu za prezidenta v roku 2008. O Bidenovcoch je známe, že sú milovníkmi psov. Champ a Major sa s nimi často objavujú na záberoch zverejnených na ich instagramovom účte. Niekoľko dní pred voľbami zverejnil Biden inzerát na Instagrame sprevádzaný videom s názvom "Vráťme psy do Bieleho domu".

Zverinec v Bielom dome

Biely dom zažil za roky svojej existencie zrejme všetky druhy domácich miláčikov. Napríklad 23. prezident USA Benjamin Harrison (1889 – 1893) nechával kozu menom His Whiskers ťahať deti na vozíku po záhrade Bieleho domu. Rodina Kennedyovcov žila v Bielom s viacerými psami. Prvým zachráneným psom v Bielom dome, hoci nepochádzal z útulku, bol pes 34. prezidenta USA Lyndona B. Johnsona (1963 - 1969) menom Yuki, ktorého našla jeho dcéra Luci na benzínovej pumpe v štáte Texas.

Prezident Theodore Roosevelt (1901 – 1909) vlastnil desiatky zvierat vrátane jednonohého kohúta, hadov, morčiat či koní, uviedla Jennifer B. Pickensová, autorka knihy Domáce zvieratá v Bielom dome. Súčasný americký prezident Donald Trump je podľa denníka New York Times prvým obyvateľom Bieleho domu za viac ako 100 rokov, ktorý si nepriviedol žiadne domáce zviera. Na mítingu vo februári 2019 v meste El Paso Trump povedal, že nemá psa, pretože by naňho nemal čas a bolo by "falošné", keby si ho zaobstaral z politických dôvodov.

"Máte radi psov, však?"spýtal sa vtedy Trump. "Nevadilo by mi nejakého mať, naozaj, ale nemám čas. Ako by to vyzeralo, keby som venčil psa na trávniku Bieleho domu?"