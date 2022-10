Ruský prezident Vladimir Putin prehovoril v piatok v Moskve na koncerte oslavujúcom mobilizáciu národa. Na sebe mal podľa ukrajinského portálu Pravda bundu svojej obľúbenej značky Brioni, ktorá stojí v prepočte 8 146 eur. Podobný módny výstrelok si bežný občan s priemerným platom v Rusku veru nedovolí.

Nie je to pritom prvýkrát, čo si ruský prezident obliekol luxusný kúsok zahraničnej značky. V marci sa Putin na štadióne Lužniki ukázal verejnosti v luxusnej páperovej bunde talianskej značky Loro Piana, ktorá v prepočte stojí zhruba 15-tisíc eur. Pod ňou mal biely rolák v hodnote 2 800 eur a na ruke hodinky Blancpain za viac ako 10-tisíc eur. Kritici vtedy Putinovi ostro vytmavili to, že bežní Rusi nemajú pomaly ani čo jesť a on utráca za luxusné oblečenie státisíce.

Navyše sa v súvislosti s akciou, na ktorej Putin oslavoval mobilizáciu, objavili aj informácie, že nie každý v dave sa na koncerte zúčastnil dobrovoľne. Na piatkovom koncerte bolo podľa ukrajinského portálu Pravda mnoho tisícov Rusov. No zrejme nie všetci tam boli, lebo by sa im chcelo mobilizáciu oslavovať. Špekuluje sa, že mnoho ľudí dostalo účasť na akcii ako povinnú a niektorým malo byť zaplatených dokonca 800 rubľov - približne 13 eur - za to, že na udalosť dorazia. „Boli sme zahnaní na námestí. Nevedeli sme, kto má na koncerte vôbec vystúpiť. Len nám povedali, že si možno budeme musieť vypočuť Putinov stand-up,“ popísala jedna z ruských študentiek. Ukrajinská televízia Channel 24 zverejnila aj zábery s desiatkami autobusov, ktoré zrejme Rusov na akciu doviezli.