Operácia sa uskutočnila v piatok (7. januára) vo fakultnej nemocnici v americkom meste Baltimore v štáte Maryland, ktorá zákrok označila za "historickú" udalosť. Aj keď prognóza pacienta nie je ani zďaleka istá, predstavuje významný míľnik pre transplantáciu orgánov zvieraťa na človeka.

Pacient David Bennett bol považovaný za nespôsobilého na transplantáciu ľudského srdca. Ako pripomína AFP, toto rozhodnutie sa často prijíma, keď má príjemca veľmi zlý zdravotný stav. Bennett sa momentálne z operácie zotavuje a je starostlivo monitorovaný s cieľom zistiť, ako nový orgán funguje.

"Bolo to buď zomrieť, alebo podstúpiť túto transplantáciu. Chcem žiť. Viem, že je to výstrel do tmy, ale je to moja posledná šanca," povedal obyvateľ Marylandu deň pred operáciou.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) povolil operáciu na Silvestra, pretože pre Bennetta, ktorý nebol vhodný na konvenčnú transplantáciu, predstavuje poslednú možnosť.

