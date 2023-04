Vlak so zhruba 60 pasažiermi smerujúci z mesta Leiden do Haagu sa vykoľajil približne o 3.25 h miestneho času pri obci Voorschoten. Predný vagón skončil v poli, druhý vozeň skončil prevrátený na bok. V zadnej časti vlaku vypukol požiar, ktorý sa však neskôr podarilo uhasiť. Podľa miestnych médií sa vlak vykoľajil po zrážke so stavebným zariadením na trati. Úrady to však zatiaľ nepotvrdili a incident vyšetrujú, napísala agentúra AP.

"Jedna osoba zahynula a najmenej 30 ľudí utrpelo zranenia," oznámili pohotovostné zložky. Spresnili, že jedenásť osôb bolo ošetrovaných na mieste, pričom vážne zranených prevážajú do nemocnice. Holandské železnice v príspevku na sociálnej sieti uviedli, že vlakové spoje medzi mestom Leiden a niektorými časťami Haagu boli pre nehodu zrušené.

Prečítajte si tiež: