Ruská federácia spustila rozsiahlu kampaň na vytvorenie dobrovoľníckych práporov v 85 "federálnych subjektoch" (alebo regiónoch), ktoré tvoria federáciu, píše britský denník The Daily Mail. Nábor do niektorých dobrovoľníckych práporov sa začal v júni, ale v júli sa zintenzívnil a denne sa hlásia nové dobrovoľnícke jednotky. Batalióny budú zrejme pozostávať z približne 400 mužov vo veku od 18 do 60 rokov.

Táto snaha bude pravdepodobne produkovať "vojakov" nižšej kvality ako bežní branci v ruskej armáde za ceny blízke cenám profesionálnych vojakov. Je to pozoruhodná účelovosť, ktorá naznačuje, že ruský prezident Vladimir Putin naďalej nie je ochotný nútiť svojich ľudí bojovať a nie je schopný ich prilákať k dobrovoľnému boju bez výrazných stimulov.

