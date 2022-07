Incident si svetové médiá všimli okamžite a začali špekulovať, či zo strany Erdogana nešlo o akúsi „pomstu”. V minulosti to bol totiž práve Putin, kto nechával na samitoch ostatných lídrov čakať – zrejme preto, aby si dokázal vlastnú dôležitosť.

Naposledy si na neho takto turecký líder počkal v roku 2020, keď ho nechal Putin pred stretnutím „vydusiť” na celé dve minúty. Teraz sa mu to pekne vrátilo; nervózne mu šklbalo tvárou, nevedel, čo robiť s rukami a očividne sa cítil nesvoj.

Russian President Vladimir Putin was left waiting and fidgeting for 50 seconds by Turkish counterpart Tayyip Erdogan ahead of talks in Tehran https://t.co/Ttc2iAlHji pic.twitter.com/rbxeYxav2N