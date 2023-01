Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová sa funkcie ujala v roku 2017 v 37 rokoch, a k dňu vymenovania sa stala najmladšou ženou na svete v takto vysokej funkcii. Počas piatich rokov na poste premiérky svetu ukázala, že politika sa dá robiť aj inak, ako očierňovaním svojich súperov. Počas svojej vlády to však rozhodne nemala jednoduché. Jacinda dokázala zjednotiť svoju krajinu už v roku 2019, keď pravicový extrémista v meste Christchurch zastrelil 51 ľudí. Ardernová bola okamžite schopná sprísniť zákony týkajúce sa držby zbraní.

Obrovským úspechom, za ktorý však čelila a dodnes čelí kritike, bolo zjednotenie krajiny počas pandémie. Jacinda nenechala nič na náhodu, krajinu uzavrela pred okolitým svetom a karanténu nariadila hoc aj po jednom zistenom prípade COVID-19. Jedny z najprísnejších opatrení na svete však priniesli svoje ovocie. Zatiaľ čo okolité krajiny hlásili tisíce mŕtvych, na Novom Zélande zaznamenali v rokoch 2020 a 2021 iba 50 úmrtí. Ďalšie veci, ktoré Ardernová zdôrazňovala, boli boj s klimatickou zmenou a detskou chudobou. Ako jediná krajina sveta priniesol pod jej vedením Nový Zéland v súvislosti s klimatickou zmenou plán pre zníženie emisií v sektore poľnohospodárstva. Ardernovej totiž od počiatku záležalo na tom, aby mali jej krajania plnohodnotné a kvalitné potraviny.

Zdroj: TASR

Predovšetkým prísne opatrenia počas pandémie zanechali na premiérke stopy. Pre neustálu kritiku sa nakoniec rozhodla z funkcie odstúpiť. Ako sama uviedla, došli jej sily ďalej bojovať. Jej demisia teda bola odpoveďou na požiadavky veľkej časti národa.

Ak by podobne k situácii pristupovali aj naši slovenskí politici, demisiu by nielen podali, ale aj dotiahli do úspešného konca, najmenej polovica parlamentu. Namiesto toho sme roky svedkami šaškovania predstaviteľov nášho parlamentu. Svoju demisiu v minulosti stiahol aj Miroslav Lajčák. Ján Mičovský sa o to pokúšal, ale neuspel. Romana Mikulca už odvolávali v parlamente osemkrát a ani raz úspešne. Dokonca nemienil odstúpiť sám.

