Lovec lochnseskej príšery Ronald Mackenzie (49) si myslí, že sa mu podarilo vďaka sonaru zaznamenať pod hladinou jazera živočícha, ktorý by rozmerom zodpovedal bájnemu tvoru. Záber sa mu podarilo zhotoviť v stredu, keď skúmal jazero na katamaráne.

Ak je obraz správny, mohlo by to znamenať, že Nessie je dlhá asi 10 metrov, hoci odborník uviedol, že by to mohol byť len húf rýb. „Boli sme v polovici cesty od Invermoristonu, kde sme sa otočili. Voda je tam 189 metrov hlboká. Cestujúci boli celkom nadšení, pretože sme práve videli orla morského, ale potom som na sonare uvidel niečo pútavejšie. Bolo to priamo v strede jazera, asi 170 metrov pod nami. Bolo to veľké najmenej 10 metrov. Kontakt trval 10 sekúnd, kým sme prešli. Na jazere trávim čas od svojich 16 rokov a nikdy som nič také nevidel," uviedol Ronald pre médiá a dodal, že na lodi majú skutočne jeden z najmodernejších sonarov, ktorý zachytáva skutočne to, čo sa pod hladinou nachádza. "Verím, že v jazere je niečo, čo nikto nevie, čo to je, či už je to veľký úhor alebo jeseter, alebo nejaká veľká ryba, alebo dokonca Nessie," dodal nadšený muž.

Lochnesská príšera Zdroj: youtube

Expert na sonary Craig Wallace uviedol, že obraz je stopercentne pravý. Ale hlavný aplikačný špecialista na morskú robotiku dodal: „Verím, že do Loch Ness sa dostal veľký jeseter. Môže to byť jeseter alebo malý húf rýb. Ale je to určite fascinujúci a zaujímavý záber a bezpochyby to ešte viac prispieva k diskusii o Nessie," dodal odborník.

