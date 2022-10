JB 17 Štokholm - Členovia výboru švédskej Kráľovskej akadémie vied oznamujú držiteľov Nobelovej ceny za fyziku za rok 2022 v utorok 4. októbra 2022 vo švédskom Štokholme. Nobelovu cenu za fyziku za rok 2022 v utorok získali fyzici Alain Aspect z Francúzska, John Francis Clauser z USA a Nemec Anton Zeilinger za objavy v oblasti kvantovej informačnej vedy. Oznámila to švédska Kráľovská akadémia vied, ktorá cenu udeľuje. FOTO TASR/AP Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences Hans

Zdroj: Jonas Ekstromer