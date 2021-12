Cigarety ani alkohol by ste jej rozhodne nepredali. 22-ročná Shauny Rae totiž vyzerá na prvý pohľad ako 8-ročné dievčatko. Spoznávame ju v novom dokumente pre stanicu TLC s názvom „I Am Shauna Rae“. Zakrpatený vzrast Shauny Rae je vedľajší účinok toho, že ako dieťa prežila rakovinu mozgu. Priemerná výška osemročného dieťaťa spôsobuje, že si ju často mýlia s dieťaťom. „Keby ste sa na mňa pozreli, mysleli by ste si, že som len obyčajné dievčatko, ktoré robí normálne dievčenské veci so svojou zábavnou, bláznivou rodinou,“ hovorí v upútavke na svoju novú šou, ktorá má premiéru 11. januára.

Zdroj: youtube @TLC

Shauna mala len šesť mesiacov, keď jej diagnostikovali zriedkavú formu rakoviny mozgu a podstúpila chemoterapiu. „Moja hypofýza bola takmer nečinná pre chemoterapiu,“ vysvetľuje. „Lekár mi povedal, že som skončila s rastom.“ V dokumentárnom filme tak odhalila strasti svojho života, aké to je, keď sa pokúša vojsť do baru, kúpiť si alkohol alebo dať sa potetovať.

Jej mladistvý vzhľad jej zároveň mimoriadne sťažil randenie. „Som slobodná. Priťahujem len hlupákov, stroskotancov a idiotov,“ uviedla frustrovaná dievčina, ktorá už neverí, že by raz mohla byť šťastná po boku dospelého muža.

Zdroj: archív

