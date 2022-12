FOTO Neuveriteľná spúšť po tom, čo vytieklo najväčšie akvárium sveta: Všade samé zdochliny! ×

Ak by situácia nebola pre hostí berlínskeho hotela Radisson Blu životu nebezpečná - a ak by z enviromentálneho hľadiska nešlo o katastrofu, prasknutie najväčšieho voľne stojaceho akvária by sa zaradilo k najabsurdnejším incidentom tohto roka.