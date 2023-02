Casey King (38) sa do povedomia ľudí dostal v roku 2016 vďaka televíznej relácii stanice TLC "My 600-lb Life" (Môj 270-kilový život). V najkritickejšom momente vážil mladý muž neuveriteľných 400 kilogramov, čo neničilo len jeho život, ale aj zdravie. Diváci však prostredníctvom relácie mohli sledovať jeho úchvatnú premenu. Nakoniec sa mu podarilo schudnúť tristo kilogramov. Po extrémnom chudnutí však dnes zápasí s ďalším problémom, ktorý ho veľmi trápi.

V populárnej relácii bol vyobrazený jeho život a snaženie sa schudnúť a zlepšiť svoje zdravie. V populárnej šou rozpovedal divákom svoj príbeh a prehovoril aj o svojich zdravotných problémoch, ktoré boli spôsobené obezitou. Casey sa objavil v relácii v roku 2016 a v tom čase vážil viac ako 400 kilogramov.

"Budem jesť, kým neumriem," povedal Casey v tom čase do kamery. "Normálny deň pre mňa je zobudiť sa okolo 12, vymyslieť niečo, čo budem okamžite jesť, a potom pozerať telku, hrať videohry, leňošiť v posteli. Nie je to veľa aktivity,“ uviedol v tom čase morbídne obézny muž. Nielenže celý deň hral videohry, ale robil to aj nahý, pretože mu nesedelo takmer žiadne oblečenie. Dokonca sa musel kúpať v kadi, keďže do normálnej vane či sprchovacieho kúta sa nezmestil.

Radikálna premena

Počas nasledujúcich rokov pracoval na svojej premene. V roku 2020 sa na facebookovom účte pochválil obrovskou novinou. Jeho úsilie prinieslo vytúžené ovocie a Casey schudol viac ako 300 kilogramov.

Aj keď jeho cesta k zdraviu bola náročná a ťažká, Casey ukázal odhodlanie a silnú vôľu v ceste za svojím snom, aby dosiahol svoj cieľ. Jeho príbeh slúži mnohým ako inšpirácia, ktorí bojujú s obezitou a snažia sa zlepšiť svoje zdravie.

Dnes však Caseyho trápia dve veci. Jednou je láska, ktorú ešte stále napriek svojej premene nenašiel a tou druhou je prebytočná koža, ktorá mu po extrémnom chudnutí na tele ostala. Nielenže jeho telo dnes esteticky nevyzerá dobre, navyše mu prebytočná koža znepríjemňuje život a zavadzia mu pri cvičení aj bežných veciach. Jeho snom je teraz podstúpiť operáciu, vďaka ktorej by sa prebytočnej kože nadobro zbavil a mohol tak ďalej pokračovať vo svojej premene k zdravšiemu životu.

