Stephanie Coral Browitt z austrálskeho mesta Melbourne sa v decembri 2019 so svojimi rodičmi a sestrou vybrali na dovolenku na Nový Zéland. Rozhodli sa ísť na výlet na sopečný ostrov White Island, ktorý je populárnou turistickou destináciou. Ona so sestrou a otcom išli preskúmať ostrov, zatiaľ čo ich mama zostala na lodi.

Ostrov White Island je najaktívnejšou sopkou v Novom Zélande. Zdroj: Twitter/@iavcey_official

Telo jej sestry nikdy nenašli

V čase erupcie bolo na ostrove 47 ľudí, z ktorých 22, bohužiaľ, zomrelo. Ostatných 45 ľudí utrpelo ťažké zranenia, pričom väčšina z nich bola okamžite hospitalizovaná pre závažné popáleniny. Zachrániť preživších prišli dobrovoľní piloti na helikoptérach. Otec dievčiny zomrel pár dní po hospitalizácií a jej sestru Krystal sa nikdy nepodarilo nájsť.

Popáleniny na 70 percentách tela

Stephanie prežila 2-týždňovú kómu a mnohé mesiace v nemocnici, kde sa zotavovala z ťažkých popálenín, ktoré mala až na 70 percentách tela. Zároveň sa vyrovnávala s traumou straty rodinných príslušníkov.

Po niekoľkých operáciách a dlhodobom liečení sa Stephanie rozhodla pripojiť na sociálnu sieť TikTok a podeliť sa so svojim príbehom so svetom. Zdieľa priebeh svojho liečenia, hojenie rán, a svoje pocity a spomienky na rodinu, ktorá už nie je kompletná.

Stephanie pri erupcii prišla o takmer celé prsty na rukách. Dnes ich však dokáže používať skoro ako predtým. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcZmgJXPPgK

Zo začiatku na videách mala kompresnú masku, ktorá zakrývala väčšinu jej tváre ,a ochranný odev k regenerácii pokožky. Po 2 rokoch skrývania sa za maskou si ju Stephanie konečne mohla zložiť a prvýkrát ukázať ľuďom svoju tvár. Pri nešťastí prišla skoro o celé prsty na rukách a jej život sa tak zmenil po každej stránke, aj tej praktickej. Každodenné úlohy sa pre ňu stali obrovskou výzvou.

„Nemyslím si, že budem niekedy úplne spokojná, pretože v hĺbke duše mi naozaj chýba to, ako som vyzerala,“ priznala sa vo videu. Nepriek jej obavám, že ľudia budú posudzovať jej jazvy, sa stretla s veľmi pozitívnou odozvou a povzbudivými komentármi.

Praje si, aby na ňu bola rodina hrdá

Posledná spomienka na sestru a otca sú fotografie z osudnej dovolenky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXPVRu8P8c0

Cesta Stephanie k uzdraveniu stále neskončila a neustále sa o nej delí s miliónmi ľudí, ktorí ju podporujú. Jej najväčším želaním však je, aby na ňu boli otec a sestra hrdí. „Priala by som si, aby môj otec a sestra boli stále nažive a stále so mnou a aby tu mohli byť v túto chvíľu. Len dúfam, že sú hrdí na to, kým som sa za posledných pár rokov stala. To je všetko, čo si môžem priať.“

Prečítajte si tiež: