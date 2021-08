Je najväčšou popovou hviezdou v Afganistane! Dlhovlasá speváčka, ktorá sa narodila v Kábule, sa preslávila svojím prenikavým hlasom, v roku 2017 získala cenu Afghan Icon Award a taktiež bola vyhlásená za najlepšiu speváčku Afganistanu za rok 2017. Aj keď je Ariana hrdá na svoju vlasť, namiesto tradičného afganského oblečenia nosí módu zo západu, často pôsobí vyzývavo a na tele má tetovanie. Niet tak divu, že jej príchod dnes už najsilnejšej teroristickej skupiny na svete do krajiny naháňal hrôzu.

Arina utiekla z Afganistanu na poslednú chvíľu. Ako jednej z mála sa jej podarilo nasadnúť na evakuačný let z Kábulu, ktorý smeroval do Kataru. „Mám sa dobre a som nažive. Po niekoľkých nezabudnuteľných nociach som sa dostala do katarskej Dauhy a teraz čakám na svoj let do Istanbulu,“ ubezpečila svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram.

Arina utiekla z Afganistanu na poslednú chvíľu. Zdroj: Instagram/aryanasayeedofficial

O niečo menej šťastia než krásna Arina mala jediná starostka v Afganistane a vôbec prvá žena v histórii krajiny na tomto poste Zarifa Ghafariová (27). „S deťmi čakám na smrť, nemáme kam utiecť, prídu a zabijú ma,“ povedala novinárom a odmlčala sa. Jej dojemný príbeh stihol za krátky čas obletieť celý svet. Pomoc Zarife najnovšie ponúkla starostka malej obce v Taliansku Franca Bigliová, ktorá, ako sama povedala, spraví všetko pre to, aby ochránila Zarifu a aj iné bezmocné ženy v Afganistane pred násilím.

