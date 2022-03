Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok odmietlo zodpovednosť za stredajší útok na detskú nemocnicu s pôrodnicou v Mariupole, pri ktorom zahynuli traja ľudia vrátane dieťaťa. Ministerstvo označilo "údajný" nálet za "zinscenovanú provokáciu" zo strany Ukrajiny.

Jednou zo zranených budúcich mamičiek mala byť Marianna Podgurskayová, známa ukrajinská beauty blogerka. Zdroj: TASR

Hovorca rezortu obrany v Moskve Igor Konašenkov uviedol, že ruské letectvo nevykonávalo v Mariupole a okolí "absolútne žiadne" zásahy na pozemné ciele. Rusko podľa jeho slov v tom čase rešpektovalo dohodu o zastavení paľby, aby umožnilo evakuáciu civilistov, cituje ho agentúra Reuters.

Konašenkov podľa agentúry AP tiež povedal, že dve explózie, ktoré budovu nemocnice spustošili, spôsobili neďaleko nastražené výbušné zariadenia. "Nálet, ku ktorému údajne došlo, je úplne zinscenovanou provokáciou na udržanie protiruskej rétoriky pre západné publikum," vyhlásil.

Zranená žena bola len najatou herečkou

Rusko bolo tiež odsúdené za falošné správy po tom, čo tvrdilo, že obeť bombového útoku v nemocnici v Mariupole predstierala svoje zranenia. Obvinenia sa objavili na sociálnej sieti Twitter po tom, čo fotografie zranených tehotných mamičiek obleteli svet.

Ruská ambasáda vo Veľkej Británii vo štvrtok dokonca uviedla, že jedna zranená mamička bola v skutočnosti ukrajinská blogerka, ktorá bola najatá, aby predstierala zranenú. Príspevok však z Twittera o niekoľko hodín neskôr zmizol. "Pôrodnica bola dlho mimo prevádzky, namiesto toho bola použitá ukrajinskou armádou a neonacistickým práporom Azov," napísala na Twitter ruská ambasáda v Londýne vo štvrtok dopoludnia.

S obvineniami zašlo veľvyslanectvo ešte ďalej. V príspevku uviedli, že jednou zo zranených tehotných žien mala byť Marianna Podgurskayová, známa ukrajinská beauty blogerka, a dokonca mala hrať nie jednu, ale rovno dve zranené tehotné ženy. Podľa zverejneného príspevku mala na sebe na záberoch rôzne oblečenie a kvalitne urobený mejkap, ktorý vyzeral ako zranenia.

Na mladú blogerku a budúcu mamičku, ktorá podľa ruskej ambasády svoju poslednú fotografiu s veľkým tehotenským bruchom zverejnila 28. februára, sa zvalila vlna kritiky. Mnoho ľudí sa po prečítaní príspevku ruskej ambasády pridalo na ich stranu a útok na nemocnicu označili za konšpiráciu. Na jej účte na sociálnej sieti Instagram, kde vystupuje pod menom gixie_beauty, sa následne objavili nenávistné komentáre, kde sa jej ľudia pýtali na to, ako to mohla urobiť a koľko peňazí za svoj herecký výkon dostala. „Koľko ti za to zaplatili? Toto predsa nie je divadlo! Toto je vojna, kde umierajú ľudia!“ napísala Dixie, jedna zo sledujúcich pod posledný príspevok. „Čo na to hovorí tvoje svedomie?“ alebo „Za toto budeš čoskoro pykať!“ písali zase ďalší.

Zdroj: Twitter @EMaloletka .

Zábery a video z miesta činu jasne ukazujú niekoľko tehotných žien, ktoré boli so zraneniami vyvezené z ťažko poškodenej nemocnice. Ukrajina uviedla, že pri útoku zomreli traja ľudia vrátane šesťročného dievčaťa, zatiaľ čo 17 ďalších vrátane personálu nemocnice utrpelo zranenia.

Prečítajte si tiež: