Francúzi v Paríži zareagovali na vyhlásenie lockdownu rôzne: mnohí sa rozhodli odísť, čo zapríčinilo kolaps dopravy, iní zasa vybrakovali potraviny, vyšli do ulíc protestovať alebo si len išli posedieť do baru či reštaurácie, kým ich Macron zatvoril. Prísne opatrenia potrvajú až do prvého decembra.

Zdroj: Getty Images