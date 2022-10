Diana Armstrong (64) z Minnesoty, ktorá bola v auguste zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov za svoje dlhé nechty, priznala, že má problémy s každodennými činnosťami, ako je zapínanie nohavíc, otváranie plechoviek a dokonca aj používanie kúpeľne, keďže často sa s nimi nezmestí do miestností verejných toaliet. Ako vyzerá taká hygiena po návšteve toalety a práca s toaletnom papieromn však vo videu pre knihu Guinnessových rekordov neopísala.

Zdroj: youtube @Guinness World Records

Rekordmanka si nechty naposledy strihala v roku 1997, no keď jej dcéra tragicky zomrela na astmatický záchvat v spánku vo veku 16 rokov, zaprisahala sa, že si ich už nikdy neostrihá. Na úpravu svojich nechtov dnes minie 15 až 20 fľaštičiek laku a ich nalakovanie trvá štyri až päť hodín.

Jej zosnulá dcéra Latisha jej každý víkend upravovala nechty, takže po jej náhlej strate sa smútiaca matka nedokázala prinútiť, aby sa o postaral niekto iný. „Bola jediná, ktorá mi robila nechty. Vyleštila ich a opilníkovala,“ povedala pre Guinnessovu knihu rekordov.

Ťažkosti s obliekaním aj s toaletou

Diana sa dokonca rozhodla opustiť svoju prácu, aby sa mohla sústrediť na pestovanie nechtov. Teraz spolu merajú 12,8 metra, čo je približne veľkosť školského autobusu, pričom jej najdlhší necht (pravý palec) je dlhý až 1,4 metra. A hoci miluje svoje dlhé nechty, má to aj niekoľko nevýhod - ako napríklad ťažkosti so zdvíhaním vecí alebo otváraním dverí chladničky. Vzdala sa aj šoférovania, pretože sa jej nechty nezmestili do auta, a povedala, že potrebuje pomoc so zapínaním zipsov alebo gombíkov. „Môžem otvoriť plechovku sódy, ale potrebujem na to nôž. Šoférovala som auto, ale musela som vždy vystrčiť ruku z okna, takže už nešoférujem,“ povedala v rozhovore pre Daily Star.

Za jej príbehom však nie je hon za slávou, ale uctenie si pamiatky svojej zosnulej dcéry. Tá bola totiž poslednou, kto jej nechty ostrihal. "Myslím, že Latisha by bola na mňa hrdá, pretože je posledná, kto mi robil nechty. To je to, na čo myslím, keď si pestujem nechty, je to moja dcéra," dodala v rozhovore. Príbeh nového rekordu ocenil aj šéfredaktor Guinnessovej knihy rekordov Craig Glenday. "Príbeh za jej rekordom je rovnako fascinujúci ako srdcervúci a Dianino odhodlanie uctiť si pamiatku svojej dcéry jej jedinečným spôsobom je inšpirujúce," uviedol vo vyhlásení.

