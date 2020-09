Kráľovská rodina sa už desiatky rokov riadi protokolom, ktorý striktne dodržiava. Jedným z hlavných bodov je aj to, že panovník by mal žiť v Buckinghamskom paláci, v ktorom prijíma aj oficiálne či úradné návštevy. Keď kráľovná Alžbeta II. zasadla 6. februára 1952 na trón po náhlej smrti jej otca, kráľa Juraja VI., odmietala povinnosť presťahovať sa do paláca. Bohužiaľ, napriek jej snahe presadiť si svoje, nakoniec sa do paláca spolu s manželom a ich deťmi predsa len presťahovala.

Za dverami Buckinghamského paláca. Zdroj: Getty Images

Po 68 rokoch na tróne však kráľovský pár ohlásil nečakanú správu. Z usadlosti Balmoral, ich tradičného letného útočiska, odídu o tri týždne do komorného prostredia Wood Farm na Sandringham Estate, kde má Filip dom s 5 spálňami. Napriek tomu, že boli v posledných mesiacoch spolu sami, viac ako v ktorejkoľvek fáze svojho 72-ročného manželstva, pre vynútené obmedzovanie kráľovských povinností jej Veličenstva sa rozhodli zdieľať ešte pokojnejší čas strávený v súkromí.

Úradníci paláca sú aktuálne v procese vytvárania špeciálneho plánu cestovania medzi Sandringhamom a hradom Windsor. Kráľovná bude od októbra dochádzať za prácou aj do Buckinghamského paláca. Či sa však sťahuje natrvalo, kráľovský palác nepotvrdil. Kráľovná Alžbeta však nedávno oslávila už svoje 94. narodeniny, čo spôsobilo dohady o jej postupnom prenechaní trónu princovi Charlesovi.

