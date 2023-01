Lentini sa narodil 18. mája 1889 v meste Rosinoli na Sicílii. Jeho narodenie spôsobilo veľký rozruch. Keď ho pôrodná asistentka prvýkrát uvidela, zdesene vykríkla, schovala ho do košíka, zasunula pod posteľ a utiekla. Prečo? Chlapec prišiel na svet s tromi dolnými končatinami, štyrmi chodidlami, šestnástimi prstami na rukách a dvomi penismi. Tretia noha vyrastala z jeho pravého bedra a štvrté chodidlo z kolena.

Heteropagus parasitic je veľmi zriedkavá deformita. V podstate ide o to, že vyvinutejší plod v maternici "pohltí" ten slabší, čo sa potom prejaví napríklad nadbytkom končatín. V minulosti bolo takéto dieťa odsúdené na život na okraji spoločnosti. Frank Lentini však zo svojho stavu vyťažil maximum. Zdroj: Twitter/@interestingfacts

Bolo to kvôli zriedkavej poruche, keď sa v lone jeho matky dvaja bratia (dvojčatá) nedokázali oddeliť do dvoch samostatných plodov a jeden „nasal“ toho druhého. Ako vysvetľuje portál All That’s Interesting, Frank sa narodil s takzvaným parazitickým dvojčaťom. Parazitické dvojča je identické dvojča, ktoré sa počas tehotenstva prestalo vyvíjať, no zostalo fyzicky spojené k dvojčaťu, ktoré sa vyvíja správne.

Vedel chodiť, behať, hrať futbal, skákať cez švihadlo, jazdiť na bicykli a korčuľovať. Zdroj: Twitter/@AnnieCushing

Lentini dostal prezývku „monštrum“ a rodičia sa o neho najprv odmietali starať. Jeho výchovu prevzala teta. ​Vo veku štyroch mesiacov navštívil špecialistu, aby preskúmal možnosti amputácie tretej nohy. Doktor považoval riziko komplikácií za príliš vysoké, takže tohto riešenia sa napokon musela jeho rodina vzdať.

Keď sa mu vzťah s rodičmi zlepšil, mama mu ušila špeciálne nohavice na tri nohy a Frank sa s nimi učil žiť. Vadilo mu však, že s treťou nohou nedokázal chodiť a problémy mal aj pri spánku. Vyriešil ich tým, že si tretiu nohu ukladal na kufor a neskôr si ju priväzoval k vedľajšej.

Hneď ako mu tretia noha prestala rásť, priviazal si ju k druhej nohe. Zdroj: Twitter/@lonermonkeyy

Čo sa mohlo zdať ako jeho najväčšia slabosť napokon premenil na úspech. Mal 9 rokov, keď s otcom vycestovali do USA, kde sa mu splnil skutočný americký sen. Frank posilnil tím svetoznámej skupiny bratov Ringlingovcov, jedného z najväčších amerických cirkusov. Bol predstavovaný ako trojnohý Sicílčan, jediný futbalista s tromi nohami na svete, ktorý bavil divákov tak, že kopal futbalovú loptu svojou treťou nohou.

Vďaka svojej prirodzenej vitalite a dobrému humoru získal slávu a bohatstvo a dokonca zviedol herečku Theresu Murray, ktorá sa za neho vydala a na začiatku storočia mu porodila štyri zdravé deti. Aj keď sa neskôr rozviedli, nezostal po zvyšok života sám a zvyšných tridsať rokov strávil s ďalšou ženou, s ktorou mal tiež zdravé deti. Zomrel na zlyhanie pľúc.