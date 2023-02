Jedným z najväčších vojenských veliteľov v dejinách ľudstva bol Napoleon Bonaparte. Jeho dobyvateľské úspechy boli porovnateľné s triumfami Júlia Cézara alebo Alexandra Veľkého. Príroda obdarovala Bonaparteho v mnohých oblastiach, ale jeho pohlavnému údu dopriala len chabých 3,8 cm.

Josephine de Beauharnais, Napoleonova hedonistická manželka, pravdepodobne tiež nebola so svojím manželom spokojná. V roku 1796, tesne po tom, ako jej manžel odišiel bojovať do Talianska, si našla milenca. No ani generál sa nenechal zahanbiť a podľa portálu ShortHistory mu ani malý penis nezabránil v tom, aby zvádzal niektoré z najkrajších dám Európy.

Malý muž, ktorý dokázal dobyť veľkú časť Európy. Zdroj: Getty Images

Je zaujímavé, že dve Napoleonove milenky mali tiež aféru s jeho úhlavným nepriateľom, vojvodom z Wellingtonu. Ten v bitke pri Waterloo v roku 1815 Napoleona porazil. Jedna z dám sa dokonca nehanbila vyhlásiť, že vojvoda z Wellingtonu bol lepší milenec ako Bonaparte.

Na snímke vojvoda z Wellingtonu. Zdroj: Hulton Archive

Napoleonov penis bol amputovaný a neskôr odcudzený, takže sme schopní určiť jeho presnú dĺžku. Stalo sa tak krátko po jeho smrti. Francesco Antommarchi, Napoleonov lekár, vykonal pitvu a penis mu odrezal.

Nízky vzrast Napoleona Bonaparteho očividne nebol jeho jediným komplexom. Zdroj: DEA / G. DAGLI ORTI

Jeho pohlavný orgán bol takým hitom, že si prešiel rukami mnohých zberateľov. Zdá sa, že Bonaparteho penis precestoval väčšiu vzdialenosť ako on sám. Francúzskej vláde bol dokonca jeho úd raz ponúknutý, ale odmietla ho. O penis dobyvateľa mala nulový záujem.

Orgán sa nakoniec po rokoch presúvania dostal k urológovi Johnovi Lattimerimu, ktorý zaň v roku 1977 zaplatil 3000 dolárov. V súčasnosti vlastní penis jeho dcéra Evan, ktorá tvrdí, že neuveriteľne vzácny Napoleonov úd videla len hŕstka jedincov.

Na snímke vášnivý zberateľ John Lattimer. Zdroj: Twitter/@QuizCash1

Lattimer bol vášnivým zberateľom artefaktov. Bol napríklad vlastníkom zakrvaveného goliera, ktorý mal Abraham Lincoln v noc svojej vraždy alebo poťahu z limuzíny, v ktorej bol zavraždený prezident J.F. Kennedy.

