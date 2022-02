Priatelia a rodina vzdali v piatok hold minútou ticha úžasnému britskému inštruktorovi potápania Simonovi Nellistovi, ktorý sa stal vo štvrtok obeťou útoku veľkého bieleho žraloka na pláži v Sydney. Bývalý inžinier pôvodom z Penzance v Cornwalle, kde jeho rodina stále žije, plával blízko pobrežia, keď naňho brutálne zaútočil žralok. Útok bol taký fatálny, že sa Simona záchranárom už z vody živého nepodarilo dostať. V nebezpečných vodách pritom trénoval na charitatívne preteky v plávaní Malabar Magic Ocean Swim, ktoré sa mali konať túto nedeľu.

Žralok na pláži v Sydney roztrhal plavca, prvýkrát od roku 1963. Hrôzostrašný okamih zachytili svedkovia z pláže! Zdroj: Reprofoto Twitter

Tragická smrť mladého muža zasiahla hlavne jeho milovanú snúbenicu Jessie, ktorú si chcel vziať za ženu. „On a Jessie sa mali vziať minulý rok, ale pre covid sa to odložilo. Je to proste strašné. Väčšinu štvrtka sme len dúfali a modlili sa, aby to nebol on. Stále je to neskutočne surové. Simon bol úžasný. To je naozaj všetko, čo sa dá povedať. Bol proste najlepší. Bol to ten najkrajší, najmilší človek. Je to obrovská strata. Za posledných pár rokov sme ho nemohli vidieť pre situáciu s covidom,“ opísal pre The Sun blízky priateľ zosnulého muža.

Simon bol prvým človekom, ktorého v tejto oblasti zabil žralok od 60. rokov minulého storočia. Sám bol pritom vášnivým ochranárom týchto majestátnych a nebezpečných predátorov. Podľa britského denníka Daily Mail bojoval za ich slobodu a odmietal dokonca aj používanie ochranných sietí, ktoré zabraňujú žralokom priblížiť sa k pláži, kde sa kúpu ľudia. Nie je to pritom prvýkrát, čo sa podľa jeho známych v Simonovej blízkosti objavil žralok. Mladý muž však nevnímal predátora ako hrozbu, a tak sa denne vrhal do morských vĺn, ktoré miloval. „Myslím si, že si nikdy nemyslel, že by mu ublížili. Žiaľ, tentoraz sa mu to stalo osudným,“ uviedol zdroj pre Daily Mail. „Simon vždy miloval more. Vždy mal k nemu veľmi blízko. Miloval divokú prírodu a svet. Mal skutočný milostný vzťah k prírode. Bol to veľmi milý a ohľaduplný človek, ktorý miloval život. Bol to silný chlap a absolvoval dve cesty po Afganistane,“ uviedla jeho zdrvená matka pani Seagerová.