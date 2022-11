Dvadsaťpäťročná rodáčka z Turecka odletela v septembri z Istanbulu do San Francisca, píše Život.sk. "Bezchybná cesta od začiatku až do konca. Bola to moja prvá cesta lietadlom, ale určite nie posledná," povedala Rumeysa s nadšením svojim 28-tisíc sledovateľom na Instagrame a dodala: "Srdečné poďakovanie patrí každému človeku, ktorý bol súčasťou mojej cesty."

Rumeysa v San Franciscu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CkPtCBjL-vN/

Dievčina zdieľala aj niekoľko fotografií z cesty. Ako informuje New York Post, z lietadla však najprv museli vyradiť pol tucta sedadiel a nahradiť ich špeciálne vyrobenými nosidlami, na ktorých mohla Rumeysa ležať.

Na konte má viacero rekordov Minulý rok bola v Guinnessovej knihe rekordov vyhlásená za najvyššiu ženu na svete - nie je to však zďaleka prvý rekord, ktorý si pripísala. Ešte v roku 2014, vo veku 17 rokov, bola zapísaná ako najvyššia žijúca tínedžerka na svete. Na svojom konte má aj niekoľko ďalších Guinnessových rekordov vrátane najdlhšieho prsta u žijúcej ženy (11,8 cm) a najdlhšieho chrbta u žijúcej ženy (59,89 cm).