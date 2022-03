FOTO Najmladší ruský milionár a Putinov exzaťko sa zdekoval do Dubaja s TOUTO SEXICOU! ×

Najmladší ruský miliardár a bývalý zať ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Šamalov mal už očividne sankcií uvalených na Rusko plné zuby, a tak sa rozhodol svoje peniaze minúť radšej na narodeninovej oslave v exotickom Dubaji. Spoločnosť mu pritom robí sexi dcéra generála ruskej tajnej služby FSB Anastasia Zadorina (33). Veď čo by to bolo oslavovať 40-ku sám. Ich cesta do Dubaja však ako inak, vyvolala vlnu kritiky.