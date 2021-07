Viete si predstaviť, že vykonávate potrebu na toaletách, ktoré neoddeľuje žiadna stena alebo zistíte, že toaletný papier je od vás vzdialený o dva metre, keď je už neskoro? To asi ťažko! Nuž, aj samotní majstri tesári šliapnu niekedy vedľa. Pozrite si v našej galérii najhoršie kúpeľne na svete!

Chceli byť originálni, ale skončilo to katastrofou! To, že sa majstri tesári niekedy prepočítajú, je úplne normálne. Avšak nad niektorými nelogickými interiérovými riešeniami sa občas nezmôžeme ani na jediné slovo. Čo robí napríklad toaleta priamo v sprchovom kúte alebo pod linkou v kuchyni? V hre je však aj naozaj „praktické" riešenie v prípade, ak máte garsónku. Z poschodovej postele si dokážete spraviť spálňu lomeno kúpeľňu. A ako na to?

Viete si predstaviť vykonávať potrebu oproti cudziemu človeku? To asi ťažko... Zdroj: reprofoto LCC

TOP 10 najlepších NAJHORŠÍCH KÚPEĹNÍ nájdete na druhej strane >>>