FOTO Muž sa vyjedol až na 317 kilogramov! Ratovať ho musela špeciálna technika

Bez jedla by sme ako ľudia dlho neprežili, no v prípade Jasona z Británie sa stalo jedlo jeho jedinou útechou. Mladý muž pred šiestimi rokmi podľahol čaru donáškových služieb a prejedol sa až k titulu najtučnejšieho muža v Británii s hmotnosťou 317 kilogramov. Počas nedávnej záchrannej akcie museli pri jeho prevoze do nemocnice zasahovať hasiči aj ťažká technika.