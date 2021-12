Brazílsky regulačný úrad pre lieky (Anvisa) uviedol, že variant omikron potvrdili u manželského páru - ide o muža vo veku 41 rokov a 37-ročnú ženu.

Podľa agentúry Reuters muž koncom novembra priletel do brazílskeho mesta Sao Paolo z Juhoafrickej republiky, pričom jeho žena s ním necestovala. Muž priletel do Brazílie 23. novembra s negatívnym výsledkom testu na koronavírus. O niekoľko dní neskôr sa však pár nechal otestovať pred ďalšou cestou do zahraničia a 25. novembra im obom vyšiel pozitívny výsledok testu. Ich testy boli následne poslané na ďalšiu analýzu, ktorá určila, že manželia sú nakazení variantom omikron.

Manželský pár sa v súčasnosti nachádza v izolácii pričom ich testy budú odoslané na ďalšiu analýzu.

Muž pricestoval do Brazílie ešte predtým ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala varovanie v súvislosti s koronavírusovým variantom omikron a predtým, ako Brazília v piatok 26. novembra zakázala lety z Juhoafrickej republiky a ďalších piatich krajín ležiacich na juhu Afriky.

Variant omikron prvýkrát identifikovali minulý týždeň v stredu (24. november) v Juhoafrickej republike, avšak dáta naznačujú, že tento variant sa začal šíriť ešte predtým, ako bol objavený. Jeho výskyt totiž v uplynulých dňoch potvrdili už vo viacerých krajinách sveta. V utorok sa potvrdili prvé prípady tohto variantu napríklad vo Francúzsku a Japonsku.

Vedci z celého sveta sa v súčasnosti snažia prísť na to, či je omikron, ktorý má oproti ostatným variantom o poznanie väčšie množstvo mutácií, nákazlivejší, smrteľnejší alebo, či dokáže odolávať očkovaniu.

Medzičasom mnohé krajiny sveta zaviedli nové reštriktívne opatrenia súvisiace s cestovaním, pričom ide najmä o zákazy letov z Juhoafrickej republiky.

