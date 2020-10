Kandidáti na prezidenta USA Joe Biden a Donald Trump majú druhú predvolebnú diskusiu úspešne za sebou. Pár minút pred samotným začiatkom sa do arény na Belmont University v Nashville dopravila aj jeho armáda žien. Pozrite, ako sa vyfintili!

Ďalšia prezidentská debata, ďalší dôvod vziať si na seba to najlepšie! Amerického prezidenta prišli rovnako ako v prvej predvolebnej diskusii podporiť jeho manželka Melania (50), dcéry Ivanka (38) a Tiffany (26), manželka jeho syna Erika Lara (37) a jeho poradkyňa Kimberly (51). Všetky dámy opäť prevalcovali Bidenovu manželku aj jeho dcéru, ktorá sa na prvej debate nezúčastnila.

Trumpova armáda žien sa tentoraz pohybovala po aréne v zdravotných rúškach. Na prvej debate si ich totiž dali po čase dole a o niekoľko hodín na to Trump na Twitteri informoval, že sa s Melaniou nakazili koronavírusom. Ako píše britský denník Daily Mail, keby si rúška dali dole, z arény by ich okamžite vyhodili. Výnimku mal iba Trump s Bidenom a moderátorkou a aj to iba počas diskusie.

Rivalky boli ako jedna

Ivanka s Melaniou sa zladili! Obidve si obliekli čierny overal a čierne topánky na opätku. Spomedzi všetkých najviac vynikala práve Trumpova mladšia dcéra Tiffany, ktorá si obliekla čiernu obtiahnutú sukňu a ružový top na ramienka. Počas príchodu do štúdia držala v ruke namiesto malej kabelky veľkú farebnú tašku. Internet si z neúspešnej speváčky a modelky spravil okamžite srandu. Tiffany totiž vyzerala, ako by prišla na jarmok a nie do štúdia.