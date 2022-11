Prvú operáciu podstúpila Serena ešte ako tínedžerka a ako prvé si dala upraviť prsia. V 18 rokoch sa teda jej prsia zmenili z veľkosti A na DD. Hneď po zákroku zistila, že jej robí radosť vyzerať tak, ako by sama chcela a odvtedy sa jej cesta začala.

Vysnívanou ženou bola Marilyn Monroe, ktorá stála často ako predloha pri plánovaní operácií. Serena totiž nedokázala odolať jej vzhľadu a dokonalej postave. Aby však vyzerala ako jej ikona, musela podstúpiť rad operácií, ktoré ju stáli v prepočte až 50-tisíc eur.

Na začiatku si dala Serena upraviť pery a prsia. Jej celková premena ju však zmenila na nepoznanie a dnes sa na svoje staré ja už nepodobá. Zdroj: instagram

Kedže plastika pŕs nestačila, Serena musel podstúpiť zväčšenie zadku a jeho vyplnenie implantátmi, plastiku nosa a botox. Pery, samozrejme, prišli na rad ako posledné. Marilyn Monroe mala totiž dokonale plné pery, ktoré jej závidela nejedna žena.

„Ako verene známa osobnosť musíte mať hrošiu kožu a odstrihnúť sa od negativity “. Serena na adresu svojich neprajníkov.

Samotná aktérka priznáva, že za svoju posadnutosť dokonalosťou zožala nespočetné množstvo kritiky a na negatívne komentáre na Instagrame je zvyknutá. Dôležitá je skutočnosť, že je so sebou spokojná a konečne sa priblížila k svojmu vytúženému ideálu krásy. V budúcnosti plánuje podstúpiť ešte viac operácií, ktoré ju vylepšia, a berie to ako investíciu do seba samej. Okrem Marilyn Monroe je pre ňu idolom krásy aj Anne Nicol Smith († 39).