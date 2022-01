Po smrti Kim Čong-ila, bývalého najvyššieho predstaviteľa Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, sa vlády ujal jeho najmladší syn Kim Čong-un. V rokoch 1993 až 1998 študoval na medzinárodnej škole v Berne vo Švajčiarsku pod falošným menom Chol Pak a hovorí sa, že vie plynule po anglicky, francúzsky a nemecky. V roku 2009 sa zosobášil s bývalou speváčkou Ri Sol-ču, ktorá sa po manželovom boku objavila prvýkrát v roku 2012. Titul prvej dámy získala až v roku 2018.

Podľa expertov na KĽDR mali Kim a Ri vopred dohodnutú svadbu. Pôvabná hudobníčka bola totiž mladá, krásna a pochádzala z bohatej rodiny, čo Kimovi vyhovovalo. Detaily o ich rodine však zostávajú akýmsi tajomstvom. Hovorí sa, že svojmu manželovi porodila už tri deti, pričom najstaršia je dcéra Kim Ču-e. Iné zdroje zas tvrdia, že manželia majú dve dcéry a jedného syna. Ich mená však známe nie sú.

Má slabosť na speváčky

Presný zoznam Kimovych partneriek síce známy nie je, no jedno je isté. Kim ešte pred Ri randil s popovou speváčkou Hjon Song-wol (45). Hudobnú kariéru však zavesila na klinec a od roku 2017 je členkou Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich. Dvojica údajne randila v čase, keď sa Kim vrátil zo Švajčiarska späť do rodnej zeme. Na príkaz jeho otca Kim Čong-ila sa nakoniec rozišli.

Kim sa údajne zaplietol aj s ďalšou ženou, speváčkou Hyon Song-wol. Tú mali v roku 2013 spolu s huslistom Mun Kyong-jinom popraviť. Dôvodom bolo nakrúcanie nelegálnych pornografických videí, čo sa však nepotvrdilo a v roku 2014 sa opäť ukázala na verejnosti. "Diktátori si väčšinou strážia svoje súkromie. Bežný človek vie len to, čo sa píše v novinách, no tam sa väčšinou nepíše nič. To je dôvod, prečo o ich živote existuje toľko fám a špekulácii," vyjadril sa Leonid Petrov, popredný austrálsky expert na Severnú Kóreu.

Diktátor Kim Čong-un je v krajine označovaný za poloboha. Zdroj: Profimedia

Kim Jo-čong a jej manžel

Podľa expertky na totalitný režim Natashe Lindstaedt by sa v prípade Kimovej smrti ujala vlády jeho mladšia sestra Kim Jo-čong, o ktorej sa hovorí, že je oveľa horšia, ako jej brat Kim. Bývalý severokórejský vodca Kim Čong-il mal 6 dní, a jeho favoritom bola práve Kim Jo-čong. Nielenže bola ambiciózna, ale od detstva snívala o politickej kariére. "Kimova sestra má rovnaký pôvod ako Kim, tiež sa odvoláva na posvätnú horu Pektusan, ale rozhodne mu nie je rovná," vysvetľuje Petrov. Rovnako záhadnou je aj jej milostný život.

Kim Jo-čong mala byť údajne vydatá za druhého syna mocného politika Čchoe Rjong-Haea, Čchoe Songa. Iné zdroje zas uvádzajú, že jej manželom je Wo In-hak, muž zo strednej triedy, s ktorým sa spoznala na univerzite. "Identitu jej muža nikdy nezverejnili ani nepotvrdili, je to zámerný krok režimu," vysvetľuje Petrov.