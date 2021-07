V okrese Ahrweiler doposiaľ hlásili 110 obetí na životoch a 670 zranených. V spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko v dôsledku povodní zomrelo najmenej 46 osôb.

Dokopy prišlo o život počas „biblických povodní“ v Nemecku a Belgicku podľa medializovaných informácií až 188 osôb. Evakuovať museli najmenej 4500 domácností.

„Nemčina nemá slová, ktoré by vystihovali túto skazu,“ uviedla Merkelová, dodala však, že solidarita a vzájomná pomoc ľudí ju upokojuje. Rôzne zbierky a charity hlásia, že na pomoc poškodeným Nemci poslali také množstvo darov, že ich už nemajú kde dávať a preferujú preto skôr peniaze.

Úplne opačnú situáciu musí polícia riešiť v súvislosti so zlodejmi, ktorí rabujú v zničených domoch aj to málo, čo majiteľom ostalo, a kradnú bicykle dobrovoľníkom, ktorí prichádzajú do zaplavených obcí pomáhať.

S ďalšou absurditou sa zasa stretávajú rodiny, ktoré nesmú v znečistených a poškodených domoch upratovať, kým na miesto nedorazí poisťovací agent, aby situáciu posúdil, píše nemecký denník Bild.

