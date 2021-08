Najmenej sedem obetí na životoch si vyžiadal v Mexiku hurikán Grace, ktorý so sebou priniesol silné vetry a záplavy, uviedli v sobotu úrady v ťažko zasiahnutom zväzovom štáte Veracruz na východe krajiny.

"Bohužiaľ, máme sedem úmrtí" vrátane mladistvých, povedal guvernér Veracruzu Cuitláhuac García na tlačovej konferencii.

Tropická búrka Grace sa predtým v utorok prehnala nad Haiti, len dva dni po ničivom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo doteraz viac ako 2000 mŕtvych a vyše 12.200 zranených.

Na americký kontinent smeruje momentálne aj tropická búrka Henri, ktorá zosilnela v sobotu na hurikán prvej kategórie.

Výstrahu pred hurikánom vydali americké úrady pre časti ostrova Long Island a štátov Rhode Island a Connecticut. Prívalové zrážky môžu zasiahnuť Long Island, Nové Anglicko, juhovýchod New Yorku a sever štátu New Jersey.

Guvernér štátu New York Andrew Cuomo v tejto súvislosti vyhlásil stav núdze zmobilizoval 500 príslušníkov národnej gardy. V oblastiach, ktoré má Henri zasiahnuť bude v službe približne 1000 policajtov, píše stanica NBC News.

Henri by bol prvý hurikán za uplynulých 30 rokov, ktorý by priamo zasiahol východné pobrežie USA. V roku 1991 si tam hurikán Bob vyžiadal 17 obetí. Zatiaľ posledná výstraha pred hurikánom pre New York bola vydaná v auguste 2011 (hurikán Irene). O rok neskôr udrela na toto veľkomesto tropická búrka Sandy, ktorá si vyžiadala 44 obetí.