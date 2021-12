FOTO MEGArozvod princeznej s arabským šejkom: Podviedla ho, neuveríte, koľko aj tak vysúdila! ×

Žila rozprávkový život s bohatým, no bezcitným arabským šejkom, a nakoniec sa zamilovala do svojho osobného strážcu! Príbeh princeznej Haji bint al-Hussajn (47) síce pripomína zápletku romantického filmu, no zďaleka nejde o žiadny „doják“ od Rosamundy Pilcherovej. Ibaže by ste za láskyplné gesto považovali to, že sa ráno zobudíte a nájdete si na nočnom stolíku nabitú zbraň ako jasný odkaz toho, čo sa stane, ak nebudete poslúchať.