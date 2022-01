Obrovská metropola, ktorú Saudská Arábia stavia pri hraniciach s Jordánskom a Egyptom, nesie názov „Neom“ a ide o skutočne megalomanský projekt.

Niektoré z technológií, ktorými sa vraj bude Neom pýšiť, dokonca ešte ani neboli vyvinuté!

V roku 2025 by totiž malo svoje brány otvoriť mesto, ktoré budú poháňať slnečné a veterné elektrárne, plné lietajúcich taxíkov a robotického personálu. Umelé bytosti by totiž mali plniť nielen bezpečnostnú, ale aj servilnú úlohu. Ba čo viac, pre zábavu turistov by sa mali medzi sebou takíto „androidi“ aj biť!

Ak vám roboti, ktorí budú obsluhovať ľudí v obchodoch a upratovať po návštevníkoch, nestačia, nevadí – nasledujúca vízia nepochybne odzbrojí každého, kto si myslí, že nejde o nič špeciálne.

Neom má totiž mať kontrolované počasie, čo znamená, že dažde budú pri tomto pobrežnom zázraku umelo vyvolávané prostredníctvom dronov, a v noci na vás bude svietiť nie skutočný, ale umelý mesiac! Predstavte si romantickú prechádzku po pláži za neuveriteľne masívneho splnu, zatiaľ čo vám pod nohami svieti – doslova svieti – strieborný piesok. Pretože tak to chce korunný princ Mohamed bin Salmán (36). A čo on chce, to platí.

Div sveta ako pyramídy, ktorý vzniká za podobne krutých podmienok?

Je jasné, že Arabi vnímajú Neom ako budúci nový div sveta, nové svetové centrum pokročilých technológií a robotiky. Tento raj na Zemi pre elitu však momentálne budujú tisíce robotníkov, ktorí sú ubytovaní po šiestich v malých izbičkách, kde prebývajú natlačení ako sardinky v konzerve, uvádza na pravú mieru britský denník The Sun.

Nečudo teda, že ľudskoprávne organizácie vyzývajú všetky západné firmy, ktoré Arabom pomáhajú Neom budovať, aby snahy Saudskej Arábie bojkotovali.

Ba čo viac, Neom vzniká na území, ktoré bolo predtým obývané rôznymi púštnymi kmeňmi. Autority sa ich teda najprv museli zbaviť a vyhnali ich preč.

Podľa odborníkov sa princ Salmán snaží vybudovaním Neomu diverzifikovať príjmy, ktoré v súčasnosti pre jeho krajinu tečú hlavne z ropy. Neom má byť konkurenciou nielen pre Dubaj, ale celkovo pre všetky svetové metropoly. Saudská Arábia chce takto získať nielen tie najmúdrejšie hlavy sveta a nové talenty, ale sľubuje si aj obrovské príjmy z turizmu. Šepká sa dokonca aj o tom, že v Neome bude povolená konzumácia alkoholu, niečo nemysliteľné v ostatných častiach prísne islamistickej ropnej veľmoci.

