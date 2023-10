Influencerka Linda Andrade (23) z Dubaja pravidelne zdieľa fotografie a videá zobrazujúce jej očarujúci životný štýl – ktorý zahŕňa bohaté večere, výlety do nákupných centier, drahé procedúry a nápoje v baroch na strechách mrakodrapov. Mladá kráska je totiž schodná za víkend minúť neuveriteľných milión dolárov. Z toho luxusu, čo si dovolí, vám padne sánka.

Krásna a úspešná Linda Andrade sa teda vedela vydať! Manželka multimilionára necháva pravidelne ľudí v šoku po tom, čo zdieľa svoj luxusný život, ktorý zahŕňa aj to, ako dokáže za pár dní minúť viac ako milión dolárov.

Linda sa vydávala za svojho manžela Rickyho, keď mala len 19 rokov, a rýchlo sa dostala do úlohy žienky v domácnosti. Ak si ju však predstavujete pri tom, ako upratuje či dokonca varí, ste na omyle. Žienka v domácnosti v jej podaní znamená profesionálne míňanie peňazí. Dvojica, ktorá vlastní súkromné lietadlo, má tri domy - byt v Dubaji, byt v okrese Orange County v Kalifornii a dom v Las Vegas. Ricky predtým tvrdil, že každý mesiac zarobí viac ako 150 000 dolárov ako investor do nehnuteľností, neskôr investoval aj do akcií a kryptomien.

Linda a Ricky sú svoji už od jej 19 rokov. Vlastnia niekoľko nehnuteľností po celom svete. Hlavné sídlo majú však v Dubaji. Zdroj: instagram/lionllindaa

Najnovšie sa Linda vybrala na TikTok, aby prezradila, ako vyzerá bežný týždeň v jej živote po boku 27-ročného krásavca Rickyho – pochválila sa, koľko peňazí má k dispozícii a čo všetko si môže dovoliť. Pri predvádzaní trblietavých diamantov na videu Linda prezradila, že dostala zálohu 1 411 008 dolárov na svoj voľný čas.

Bežný deň míňajúcej krásky zahŕňal napríklad nákupy v hodnote 356 214 dolárov v luxusných obchodoch vrátane nákupu dvoch kabeliek Chanel. Potom Linda utratila 229 141 dolárov v hotovosti za chutné jedlo v luxusnej reštaurácii a následne dostala chuť na čokoládu, ktorá stála 7 210 dolárov. Pripadá vám to prehnané? Bohatá manželka sa pohybuje len v najluxusnejších butikoch, a ako sama spomína, jedlo jej chutí najviac vtedy, keď je drahé.

