Je vôbec možné ozdobiť toľko vianočných stromčekov? Nuž, ak zdobíte od augusta, tak áno! Susanne a Thomas Jerominovci z Dolného Saska sa so svojou vianočnou výzdobou stali už tretíkrát držiteľmi rekordu v počte ozdobených stromčekov na jednom mieste.

Jeden vianočný stromček im nestačil! Susanne a Thomas Jerominovci z Nemecka si svoj dvojposchodový dom s 15 izbami ozdobili naozaj netradične. Azda na každom voľnom mieste sa nachádza jeden vysvietený umelý vianočný stromček, pričom každý je ozdobený úplne inak. "Len v spálni máme 20 stromov, v kuchyni je ich 39," povedali manželia pre noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ak by vás zaujímalo, ako asi stihli vyzdobiť toľko stromčekov, odpoveď je jednoduchá. Susanne a Thomas začali s výzdobou už v auguste a dekorácie majú dokonale premyslené na každom jednom stromčeku. Jeden je napríklad v štýle Star Wars, na ďalšom sú gumené kačičky a niektoré sa nesú v duchu vianočnej rozprávky Grinch alebo Mimoni.

"Je pekné, keď všetko svieti. V celom dome nemusíme zapnúť jediné svetlo," povedali manželia, ktorí použili na výzdobu 72-tisíc klasických ozdôb a 74-tisíc svetielok. "Naším cieľom nebolo vytvoriť rekord. Robíme to pre seba, pretože si myslíme, že je to pekné.“ Vrátiť dom do pôvodného stavu im zvyčajne trvá jeden mesiac.