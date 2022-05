Uviedol to v piatok americký denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na jedného z rodinných príslušníkov. Ten povedal, že muž zomrel žiaľom.

Joe Garcia († 43), ktorý bol rovnako ako jeho manželka učiteľom, vo štvrtok ráno položil kvety pri pamätníku obetí. Jednou z nich bola jeho manželka Irma. Keď sa muž vrátil domov, emočne sa zrútil. Jeho synovec, John Martinez pre NYT uviedol, že jeho strýko bol po smrti svojej manželky zdrvený zármutkom.

Joe Garcia visited his wife's memorial this morning to place flowers on a cross with her name on it. Joe is the husband to Irma Garcia. Not long after Joe visited Irma's memorial, he suffered a heart attack and died.



