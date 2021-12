Vianočný stromček v centre Manhattanu rozsvietili prvýkrát v roku 1931. Meral iba 6 metrov a zdobili ho ručne vyrobené dekorácie. Odvtedy sa rozsvietenie vianočného stromčeka v centre „Veľkého jablka“ stalo každoročnou tradíciou. Tohtoročný 85 rokov starý smrek nórsky doviezli zo štátu Maryland, ktorý je od New Yorku vzdialený 224 kilometrov.

Zatiaľ čo ceny živých stromčekov tento rok na Slovensku výrazne stúpli, obrovský stromisko, ktorý je pýchou Manhattanu, malo mesto New York takpovediac zadarmo. Samozrejme, ak nerátame tisíce svetielok a ozdôb, ktoré sú od 1. decembra rozsvietené 24 hodín denne až do Štedrého večera. Tento rok darovala mestu 12-tonový smrek rodina Priceových, ktorej bohato stačí, že sa zapíše do histórie ako tá, ktorej stromček počas pandémie navodil vianočnú atmosféru celému New Yorku.

Anketa Chceli by ste sa ísť jedného dňa pozrieť na vianočný stromček na Rockefellerovom námestí? Jednoznačne áno, musí to byť zážitok na celý život! 100% Nie, vôbec ma to neláka! 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Na reťazi, ktorá je okolo stromčeka, svieti 50-tisíc viacfarebných LED svetiel a na samotnom vrchu sa týči 400-kilogramová hviezda so 70 hrotmi pokrytými tromi miliónmi kryštálov.

Rozsvietenie stromčeka prilákalo tohto roku vôbec najväčší dav ľudí od začiatku pandémie. Je to aj preto, že na rozdiel od minulého roku nemuseli návštevníci dodržiavať rozstupy, rúška neboli povinné a pozrieť sa mohol prísť hocikto bez ohľadu na to, či je zaočkovaný alebo nie.

Žiadny vianočný stromček, ale vianočný obor:

výška: 24 metrov,

LED svetlá: 50 000 kusov,

váha: 12 ton,

šírka: 14 metrov,

vek: 85 rokov,

zdobenie: 17 -18 dní,

svetelné reťaze: 8 km.