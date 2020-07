Francúzsko, Ukrajina, Španielsko či Spojené štáty a aj samotná Čína! Aj keď si mnohí mysleli, že koronavírus sa prílevom horúcich dní vytratí z povrchu zemského, stal sa pravý opak. Vo Francúzsku sa aktuálne nachádza viac ako 220-tisíc nakazených, turistov si však do krajiny púšťajú aj naďalej. S cieľom poraziť koronavírus však zaviedli novinku, aká tu ešte nebola.

Okrem klasických opatrení zaviedli aj povinné testovanie priamo na plážach, ktoré turisti obľubujú najviac. Pri vstupe vám lekári v ochranných rúškach a okuliaroch odoberú výter z nosa, no to, za aký čas budete mať výsledok, už britský denník The Sun neinformuje. Turisti si tak dvakrát rozmyslia, či chcú začať svoj voľný deň strčením dlhej paličky do nosa.

Ľudia stoja pred vstupom na pláž vo Francúzsku v dlhých radoch. Zdroj: Twitter

Situácia však nevyzerá ružovo ani v Španielsku, kde po veľkom náraste nových prípadov zatvorili kluby aj niektoré reštaurácie v historickom Katalánsku. Španielska vláda taktiež zaviedla povinné nosenie rúšok pre deti staršie ako 6 rokov. Vírus opätovne udrel aj v Číne, odkiaľ sa rozšíril do celého sveta.

V Číne postavia dočasnú nemocnicu

Čína v stredu oznámila 101 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom 98 z nich je výsledkom domáceho prenosu. V provincii Sin-ťiang na západe Číny, ktorá je už dlhší čas jedným z nových ohnísk nákazy v krajine, zaznamenali v stredu ďalších 89 infikovaných, čo je v porovnaní s uplynulými dňami prudký nárast.

V Hongkongu musí od stredy všetkých 7,5 milióna obyvateľov na verejnosti nosiť rúška. Reštaurácie budú môcť ponúkať len jedlo so sebou. Odkedy sa koronavírus začiatkom roka rozšíril z Číny, Hongkong bol jedným z prvých zasiahnutých miest. Hongkong taktiež oznámil plán na stavbu dočasnej 2 000-lôžkovej nemocnice, ktorá sa bude nachádzať blízko letiska.

S pandémiou to nevyzerá ružovo ani v susednej Ukrajine. Za jediný deň im tam pribudlo presne 1 022 nových prípadov, čím sa celkový počet nakazených zvýšil na 67 597. Karanténne opatrenia na Ukrajine platia zatiaľ do 31. augusta. Podľa najnovších čísel to vyzerá, že pandémia nie je ešte ani zďaleka na ústupe.