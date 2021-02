Vitoria Bueno je brazílska balerína, ktorá tancu zasvätila život. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by bola podobná ostatným rovesníkom. Vitoria sa však narodila bez rúk, a tak si svoj sen stať sa úspešnou balerínou musela vybojovať o čosi tvrdšie ako bežné dievčatá.

Vitoria ako malé dievčatko zažívala posmech okolia. Zdroj: instagram @vihb_bailarina

V rozhovore pre britský Daily Mail prehovorila o tom, aké to je stať sa úspešnou balerínou s hendikepom, rovnako ako aj o tom, aké nepríjemnosti vo svojom živote zažila. Od mala bola totiž pre svoj hendikep neustálym terčom posmechu. " Ľudia sa nám pred domom stavali do radu, aby si ju prezreli," zaspomínala na ťažké chvíle jej 39-ročná mama Wanda, ktorá je na svoju dcéru a jej úspech neskutočne hrdá. Vitoria sa totiž posmechom okolia a zvedavosťou ľudí nedala odradiť a dnes je z nej talentovaná tanečnica, ktorá inšpiruje ľudí po celom svete.

"Sme viac než len naše postihnutia, takže si musíme ísť za svojimi snami," uviedla v rozhovore Vitoria a prezradila, že okrem baletu sa venuje aj jazzu a stepu a s úsmevom dodala, že ruky jej pri tom vôbec nechýbajú. "Pre mňa sú ruky len detailom, nepripadá mi, že by som ich potrebovala. Bohato si totiž vystačím s nohami - tými sa viem aj namaľovať," prezradila v rozhovore a jej slová potvrdil aj jej otec, podľa ktorého vie Vitoria nohami viac ako on rukami.

Nohami si mladá baletka dokáže učesať vlasy, naniesť riasenku alebo si vyčistiť zuby. Všetko to, čo sa bežným ľuďom so zdravými rukami zdá ako nemožné, je pre Vitoriu akousi samozrejmosťou. Mladej baletke však ostal ešte jeden veľký sen. V budúcnosti by sa chcela stať slávnou primabalerínou.